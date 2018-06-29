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واشنطن بوست: ترامب يقترح على ماكرون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى

الجمعة، 29 يونيو 2018 11:31 ص
واشنطن بوست: ترامب يقترح على ماكرون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى ترامب وماكرون
أ ش أ
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 ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) ، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب طلب من نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن ينسحب من الاتحاد الأوروبى، كما عرض عليه إبرام اتفاق تجارى ثنائى بين البلدين إن غادرت فرنسا الاتحاد.

وقالت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى، إن ترامب اقترح على ماكرون فكرة الانسحاب من التكتل الأوروبى خلال زيارة الرئيس الفرنسى للبيت الأبيض فى أبريل الماضى.

وأضافت أن الرئيس الأمريكى عرض على نظيره الفرنسى تمديد اتفاق تجارى ثنائى لصالح فرنسا بشروط أفضل من تلك التى يقدمها التكتل الأوروبى، فى حالة انسحاب ماكرون منه.
من جانبه، رفض البيت الأبيض التعليق على هذه الأنباء، كما لم يطعن فى صحة هذه الرواية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن ماكرون من المستبعد للغاية أن ينسحب من الاتحاد الأوروبى، وأن تظل فرنسا واحدة من الدول الأساسية فى الاتحاد، غير أن الأنباء الواردة تعكس تَشَكُك ترامب فى المجتمعات والتحالفات الدولية على نطاق أوسع.

يذكر أن ترامب، منذ أن كان مرشحًا رئاسيًا، ومنذ توليه مهام منصبه، تشكك فى عضوية الولايات المتحدة فى حلف شمال الأطلسى (الناتو) وانسحب من الشراكة عبر المحيط الهادئ، كما هدد بالانسحاب من اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.


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