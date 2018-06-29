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نقابة الزراعيين: أوائل خريجى الدبلومات الزراعية أمل تطوير القطاع

الجمعة، 29 يونيو 2018 12:31 م
نقابة الزراعيين: أوائل خريجى الدبلومات الزراعية أمل تطوير القطاع المهندس محمدى البدرى عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين
كتبت آية دعبس
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قال المهندس محمدى البدرى، عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين، إنه تواصل مع عدد من الطلبة المتفوقين والأوائل من خريجى الدبلومات الفنية، من خريجى المدارس الثانوية الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك عقب إعلان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، نتائج الدبلومات أمس، وذلك لتهنئتهم بما حققوه من تفوق. 

 

وأضاف محمد البدرى، فى بيان: عندما تواصلت مع الطلاب المتفوقين والأوائل، وجدتهم يتحدثون بكل وعى عن شأن الزراعة والفلاحين فى مصر، مؤكدا أن هؤلاء الشباب بما يملكونه من أفكار وآراء هم أمل تطوير الزراعة فى مصر، خاصة أن الزراعة ركن أساسى من أركان التنمية المستدامة، فى ظل تنفيذ مشروعات ضخمة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، والتى من بينها مشروع المليون ونصف فدان و20 ألف فدان من الصوب الزراعية، ومشروعات التسمين والثروة السمكية.

 

 

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