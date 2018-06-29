مون: التحالف الكورى الأمريكى الأساس نحو إخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووى

سول (رويترز)

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الجمعة، إن الخطوات التى اتخذت فى الآونة الأخيرة نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية لم تكن لتحدث لولا قوة الردع المتمثلة فى التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتحضيرات التى اتخذت جنبا إلى جنب للتواصل مع كوريا الشمالية دبلوماسيا.

وقال مون "الاجتماعات الناجحة بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة والخطوات التى اتخذت نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية بالكامل من الأسلحة النووية ونحو إحلال السلام الدائم لم يكن لتحدث بدون قوة الردع والموقف الأولى للتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

جاءت تصريحات مون فى رسالة بمناسبة ذكرى افتتاح مقر قيادة الأمم المتحدة والمقر الجديد للقوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية فى قاعدة كامب همفريوز جنوبى سول.