video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

منظمات حقوقية تنتقد موقف ماكرون تجاه المهاجرين

الجمعة، 29 يونيو 2018 10:02 ص
منظمات حقوقية تنتقد موقف ماكرون تجاه المهاجرين سفينة إغاثة مهاجرين
كتب أحمد علوى
إضافة تعليق

استنكرت منظمات غير حكومية فرنسية تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون حول عمل طاقم سفينة الإغاثة الألمانية لايف لاين فى البحر المتوسط، حينما اتهمها بخرق كل القواعد على خلفية رفضها إعادة المهاجرين الذين أنقذتهم إلى خفر السواحل الليبية، واتهمها بلعب دور شبكات المهربين، وطالبت تلك المنظمات بعقد اجتماع مع الرئيس ماكرون.

وأثارت تصريحات ماكرون استنكار منظمات غير حكومية فرنسية من بينها أطباء بلا حدود، أطباء العالم، لاسيماد، ومنظمة العفو الدولية، وطالبت عقد اجتماع مع الرئيس ماكرون، ووصفت تصريحاته بالمتناقضة، تغازل الأحزاب اليمينية المتطرفة فى أوروبا.

وادعت المنظمات أن الرئيس الفرنسى يرحب بالعالم وفى نفس الوقت يجرم عمل المتطوعين، ويتجاهل المعاملة السيئة التى يتعرض لها المهاجرين غير الشرعيين حتى القصر منهم.

ويشار إلى أنه عقب الأزمة الدبلوماسية بين إيطاليا وفرنسا التى أثارتها سفينة الإغاثة أكواريوس والتى كانت تحمل على متنها نحو 600 مهاجر غير شرعى، حاول الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تخفيف حدة لهجته فيما يتعلق بموضوع سفينة لايف لاين التابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية، وعلى هامش لقائه مع البابا فرنسيس بالفاتيكان أكد بأن بلاده ستكون واحدة من الدول الست التى ستستضيف قسما من المهاجرين المائتين وثلاثة وثلاثين الذين انقذتهم هذه السفينة قرب الشواطئ الليبية.

كما اعتبرت جمعيات حقوقية فرنسية أن هذا القرار غير كافٍ، وأنه يقرر هذا كـ"أداء واجب"، وجددت انتقادها للسياسية التى تتبناها الحكومة الفرنسية فى التكفل بهؤلاء المهاجرين غير شرعيين خاصة من خلال وضعهم داخل مراكز إيواء مغلقة تصفها المنظمات بالسجون.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..ماكرون تعليقا على الاتفاق الأوروبى حول الهجرة: التعاون الأوروبى سينتصر

صور.. مظاهرات فى فرنسا ضد خطط ماكرون لإصلاح الاقتصاد

فرنسا

المانيا

المهاجرين

ماكرون

اخبار العالم




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة