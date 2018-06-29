مقتل طفل بطلق خرطوش بالرأس وإصابة آخر فى حفل عرس بقرية بالشرقية

لقى طفل حتفه متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بالرأس، فيما أصيب آخر بخرطوش باليد، أثناء تواجدهما بحفل عرس بقرية بنى شبل بالشرقية، مساء أمس، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق، للتحقيق، برئاسة محمد علام، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة " عبد الله رف" 14 سنة، وطفل آخر، أثناء تواجدهما مع عدد من الأطفال بقرية بنى شبل مركز الزقازيق، لمشاهدة حفل عرس بالقرية، قام "جودة ص ج" 20 سنة أحد الشباب بالقرية، بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش بحوزته ابتهاجا بالعرس، فإصابات الأعيرة طفلين، توفى أحدهما متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بالرأس، فيما أصيب الثانى بخرطوش باليد، وتم التحفظ على جثة الأول بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.