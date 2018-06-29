video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 06:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مفوضة التعاون والتنمية الدولية الأوروبية تشارك غدا فى قمة الاتحاد الإفريقى

الجمعة، 29 يونيو 2018 04:47 م
مفوضة التعاون والتنمية الدولية الأوروبية تشارك غدا فى قمة الاتحاد الإفريقى الاتحاد الأفريقى
بروكسل (أ ش أ)
إضافة تعليق

تبدأ نيفين ميميكا مفوضة التعاون والتنمية الدولية بالاتحاد الأوروبى، غدا السبت، زيارة رسمية إلى موريتانيا؛ للمشاركة فى استضافة حدث مشترك بين الاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى بشأن المساواة بين الجنسين.

وذكر الاتحاد الأوروبى، فى بيان، على موقعه الإلكترونى، اليوم الجمعة، "نيابة عن الاتحاد الأوروبى، ستشارك المفوضة ميميكا فى قمة الاتحاد الإفريقى الحادية والثلاثين فى نواكشوط بموريتانيا، وستركز هذه القمة على مكافحة الفساد ودعم تحول أفريقيا نحو التنمية المستدامة، كما ستشارك ميميكا فى استضافة الاجتماع مع رئيس الاتحاد الإفريقى بول كاجامى، والحدث الجانبى المشترك للاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى (المرأة فى السلطة).

وأشار إلى أن ميميكا ستوقع أيضا على برنامجين بمبلغ إجمالى قدره 47.6 مليون يورو فى إطار صندوق التنمية الأوروبى الحادى عشر، وخلال رحلتها إلى موريتانيا، ستلتقى المفوضة ميميكا أيضا برئيس وزراء إثيوبيا ورئيس سيراليون، كما ستشارك فى الاجتماع السادس لمجلس إدارة مبادرة إفريقيا للطاقة المتجددة.

وقالت المفوضة ميميكا "موريتانيا شريك استراتيجى للأمن والاستقرار فى منطقة الساحل، فقد صممت طريقا صلبا نحو التنمية المستدامة واعتمد فى الآونة الأخيرة استراتيجية طموحة للنمو والازدهار جديدة نتماشى معها تماما، سوف يعمل البرنامجان اللذان سأوقع عليهما واللذان يبلغان 47.6 مليون يورو، على تحسين حياة المواطنين، من خلال تشجيع الاستثمارات فى المناطق الريفية وتعزيز النظام القضائى".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية يلتقى نظيره الأوغندى على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقى

موريتانيا تستضيف قمة الاتحاد الإفريقى بعد 6 أشهر من رئاسة كاجامى

التنميه الدوليه

التعاون الدولى

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة