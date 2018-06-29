مفوضة التعاون والتنمية الدولية الأوروبية تشارك غدا فى قمة الاتحاد الإفريقى

بروكسل (أ ش أ)

تبدأ نيفين ميميكا مفوضة التعاون والتنمية الدولية بالاتحاد الأوروبى، غدا السبت، زيارة رسمية إلى موريتانيا؛ للمشاركة فى استضافة حدث مشترك بين الاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى بشأن المساواة بين الجنسين.

وذكر الاتحاد الأوروبى، فى بيان، على موقعه الإلكترونى، اليوم الجمعة، "نيابة عن الاتحاد الأوروبى، ستشارك المفوضة ميميكا فى قمة الاتحاد الإفريقى الحادية والثلاثين فى نواكشوط بموريتانيا، وستركز هذه القمة على مكافحة الفساد ودعم تحول أفريقيا نحو التنمية المستدامة، كما ستشارك ميميكا فى استضافة الاجتماع مع رئيس الاتحاد الإفريقى بول كاجامى، والحدث الجانبى المشترك للاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى (المرأة فى السلطة).

وأشار إلى أن ميميكا ستوقع أيضا على برنامجين بمبلغ إجمالى قدره 47.6 مليون يورو فى إطار صندوق التنمية الأوروبى الحادى عشر، وخلال رحلتها إلى موريتانيا، ستلتقى المفوضة ميميكا أيضا برئيس وزراء إثيوبيا ورئيس سيراليون، كما ستشارك فى الاجتماع السادس لمجلس إدارة مبادرة إفريقيا للطاقة المتجددة.

وقالت المفوضة ميميكا "موريتانيا شريك استراتيجى للأمن والاستقرار فى منطقة الساحل، فقد صممت طريقا صلبا نحو التنمية المستدامة واعتمد فى الآونة الأخيرة استراتيجية طموحة للنمو والازدهار جديدة نتماشى معها تماما، سوف يعمل البرنامجان اللذان سأوقع عليهما واللذان يبلغان 47.6 مليون يورو، على تحسين حياة المواطنين، من خلال تشجيع الاستثمارات فى المناطق الريفية وتعزيز النظام القضائى".