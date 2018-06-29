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مطار القاهرة يستقبل قطع الأثار المصرية المهربة إلى إيطاليا

الجمعة، 29 يونيو 2018 06:13 م
مطار القاهرة يستقبل قطع الأثار المصرية المهربة إلى إيطاليا قطع اثرية
كتبت رحاب نبيل
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استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، قبل قليل، القطع الأثرية التى تم ضبطها بمدينة نابولى بإيطاليا الشهر الماضي والتي تحتوى على قطع أثرية تنتمى لحضارات متعددة، لتضاف هذه الخطوة لوزارة الآثار لنجاحها فى استكمال عودة القطع الأثرية المهربة مرة أخرى لمصر.
 
صرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن قطع الآثار وصلت بصحبة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس اللجنة المشكلة لعودة الأثار المهربة، على متن الطائرة المصرية القادمة من روما، وذلك بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لعودة القطع الأثرية، حيث تم انهاء إجراءات وصول شحنة الأثار من قرية البضائع بالمطار.
 
يذكر أنه، فى شهر مايو الماضى أعلنت السلطات الإيطالية عن ضبط حاويات تحتوى عددا من القطع الأثرية، تنتمى لحضارات مختلفة، بينها 118 قطعة مصرية، وعلى الفور كلف الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بتشكيل لجنة متخصصة وقتها لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة، وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى فى إجراءات عملية استرداد هذه القطع والتى نتجت من الحفر خلسة، نظراً لأنها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
 
وبناءً على القرار الذى أصدرته النيابة العامة بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال خبراء مصريين لفحص الآثار المضبوطة، شكل الدكتور خالد العنانى، لجنة برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والتى توجهت إلى إيطاليا يوم الثلاثاء 5 يونيو من الشهر الجارى، لمعاينة القطع الأثرية، التى تم ضبطها فى نابولى.
 
وبالفعل غادرت اللجنة وتمت معاينة القطع الأثرية المضبوطة، وحرر محضر بثبوت أثرية القطع الأثرية والتى تعود ملكيتها لمصر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجانب الإيطالى ومع جميع الجهات المعنية للعمل على استرداد هذه القطع وعودتها مرة أخرى إلى أرض الوطن مصر.
 
 
 

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