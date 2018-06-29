مصدر أمنى: "شرار لحام" وراء حريق داخل ملجأ أيتام بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، سبب اندلاع النيران بمخلفات داخل ملجأ أيتام بالعجوزة، أمس الخميس، موضحا أنه نشب تطاير شرار من عامل لحام، أثناء أداء عمله داخل الملجأ، حيث أن المبنى يتم به أعمال تجديد وإنشاء.

وأضاف المصدر أن المخلفات التى كانت متراكمة بالقرب من السور الخاص بالملجأ، والذى يفصل بينه وبين مركز المصل واللقاح "فاكسيرا"، عبارة عن وسادات ومراتب قديمة، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

كانت تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب حريق داخل ملجأ أبناء السبيل بالعجوزة، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من خلال المعاينة أن النيران اشتعلت بمخلفات خاصة بمراتب ووسادات قديمة، وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن الحريق لم يسفر عن أى إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.