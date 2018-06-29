مساعد وزير الداخلية: وفرنا السلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطن

كتب محمود عبد الراضى

أكد اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، أن الوزارة أطلقت مبادرة "كلنا واحد" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء، موضحا أن المبادرة تستهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، على هامش تفقده لمجموعة من السلاسل التجارية:" الهدف من المبادرة تخفيف العبء عن كاهل المواطن.. نختار أفضل السلع لإدخالها ضمن المبادرة، وعقدنا اجتماعات عديدة مع كبار التجار لهذا الأمر، أثمرت عن تخفيض الأسعار بنحو 30 %، واتفقت إحدى شركات الزيوت معنا على بيعها بدون هامش ربح.

وأردف مدير شرطة التموين، المبادرة موجودة بجميع فروع السلاسل على مستوى الجمهورية، ومستمرة لمدة شهر وسيتم مدها بعد ذلك، وهناك تعاون مشترك مع منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية.

وأكد مدير شرطة التموين أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه شركة أمان بتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة،قائلا:" نهدف لإجبار التجار الجشعين على تخفيض الأسعار، عندما يرى السلع تباع بأسعار مخفضة."

وكان اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، قاد جولات مفاجئة على بعض السلاسل التجارية للتأكد من تخفيض الأسعار.