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"مدبولى" يعتذر عن حضور توقيع مجمع البتروكيماويات لمشاركته بالقمة الأفريقية

الجمعة، 29 يونيو 2018 08:36 م
"مدبولى" يعتذر عن حضور توقيع مجمع البتروكيماويات لمشاركته بالقمة الأفريقية مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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اعتذر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن حضور مراسم  توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المقرر له غدا السبت، وذلك نظرا لسفره غدا لموريتانيا للمشاركة فى الدورة العادية الـ31 لقمة الاتحاد الأفريقى المقرر عقدها الأحد. ‬
 
‪ومن المقرر أن يعود رئيس الوزراء من موريتانيا الإثنين صباحا لتقديم برنامج الحكومة للبرلمان ‬.
 
تأتى المشاركة المصرية فى القمة الأفريقية فى إطار الحرص المصرى الدائم على التفاعل مع قضايا القارة، خاصة مع قرب تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى فى يناير القادم‪.
 
 
 

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مصطفي مدبولي

الاتحاد الافريقي




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