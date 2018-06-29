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مخاوف من ثوران بركان "كليفلاند" بولاية ألاسكا الأمريكية

الجمعة، 29 يونيو 2018 10:02 ص
مخاوف من ثوران بركان "كليفلاند" بولاية ألاسكا الأمريكية بركان - أرشيفية
أ ش أ
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أبدى مرصد البراكين فى ولاية ألاسكا الأمريكية تخوفا من احتمال ثوران بركان "كليفلاند" فى الولاية خلال الأيام المقبلة، مشيرين إلى أن ذلك قد يؤدى إلى التشويش على مسار رئيسى للطائرات فى المنطقة.

وقال المرصد - وفقا لقناة (سكاى نيوز) اليوم الجمعة "إنه تم رصد تدفق مثير للحمم من بركان "كليفلاند" الاثنين الماضى ، موضحا أن تدفق اللافا يشير إلى أمر أخطر قد يحدث فى الأيام أو الأسابيع المقبلة.

يذكر أنه يبلغ ارتفاع البركان 1730 مترا فى جزيرة نائية فى بحر "بيرينج "، ويعتبر من أكثر براكين ألاسكا نشاطا، إذ ينبعث منه باستمرار رماد بركانى على مدار السنوات الـ15 الماضية.

ورفعت السلطات الأمريكية التحذير إلى المستوى "البرتقالي"، وهو تحت المستوى "الأحمر"، الذى يشير إلى احتمال ثوران بركانى يمكن أن يؤثر على حركة الطيران.


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