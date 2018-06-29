video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 06:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قادة الاتحاد الأوروبى يتعهدون بالرد على رسوم ترامب والاستثمار الأجنبى

الجمعة، 29 يونيو 2018 05:19 م
قادة الاتحاد الأوروبى يتعهدون بالرد على رسوم ترامب والاستثمار الأجنبى الاتحاد الأوروبى
بروكسل (رويترز)
إضافة تعليق

تعهد قادة الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة، بالرد بحزم فى مواجهة الحماية التجارية ودعوا إلى قانون جديد للاتحاد الأوروبى لفحص الاستثمارات الأجنبية فى خطوة تستهدف بوضوح واشنطن وبكين.

وقال الزعماء المجتمعون فى بروكسل لعقد قمة مهمة تركز على الهجرة إن الرسوم الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم الذى تنتجه دول الاتحاد الأوروبى غير مبررة وقدموا الدعم للمعارضة القانونية من جانب المفوضية الأوروبية والرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأمريكية.

وقال الزعماء فى بيان ختامى مكتوب لاجتماعهم "يجب أن يرد الاتحاد الأوروبى على جميع الإجراءات ذات الطابع الحمائى واضح".

وقال البيان الختامى الذى دعمه الزعماء إن أوروبا ستواصل التفاوض على اتفاقات تجارة حرة طموح مع شركائها بعد التوصل إلى اتفاقات مؤقته فى الأشهر الاثنى عشر الفائتة مع اليابان والمكسيك.

ومازال الاتحاد يسعى لاتفاق تجارى مع مجموعة ميركوسور التى تضم الأرجنتين والبرازيل وباراجواى وأوروجواى وسيبدأ محادثات فى يوليو تموز مع استراليا ونيوزيلندا.

لكن البيان لم يخل أيضا من عبارات تظهر أن الاتحاد الأوروبى يريد حماية صناعاته وعدم نقل التقنيات فى مواجهة ما يراه منافسة غير عادلة.

والشركات الصينية هى الهدف الرئيسى لإجراءات اتخذها الاتحاد الأوروبى لمكافحة الإغراق والدعم غير العادل على الرغم من أن الزعماء لم يذكروا الصين فى بيانهم المشترك.

واقترحت المفوضية الأوروبية العام الماضى السماح لها بالتدقيق فى الاستثمارات الأجنبية فى ظل تزايد المخاوف بشان استحواذات صينية فى القارة الأوروبية.

واتفق البرلمان الأوربي، الذى يريد فحصا أكثر صرامة، والدول الأعضاء بالاتحاد البالغ عددها 28 دولة، والتى يفضل الكثير منها نهجا أخف، على مواقف مشتركة قبل مفاوضات فيما بينهم ومن المتوقع أن تبدأ الشهر القادم وتستمر حتى نهاية 2018 على الأقل، ودعا زعماء الاتحاد الأوروبى إلى تبنى اقتراح تشريعى بأسرع ما يمكن.

وتعهدت دول الاتحاد الأوروبى بقيادة جهود إصلاح منظمة التجارة العالمية لضمان تجارة عادلة ونزيهة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى يتعهد بتمويل لإسبانيا والمغرب للتعامل مع الهجرة

نائب وزير الخارجية الصينى" قمة بكين مع الاتحاد الأوروبى "ليست محاولة لتقويضى"

الاتحاد الأوروبى يعتزم إقامة مراكز معالجة فى الدول الأفريقية للحد من المهاجرين

الاتحاد الاوروبى

اخبار الاتحاد الاوروبى

رسوم ترامب

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة