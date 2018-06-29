فيديو.. وزير الخارجية يؤكد على دعم مصر لدول منطقة الساحل الخمس

كتب أحمد جمعة - محمد تهامى زكى

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، مع "مامان سامبو سيديكو" السكرتير الدائم لمجموعة دول الساحل الخمس، على هامش مشاركته فى الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث تناول اللقاء الأوضاع فى منطقة الساحل، وسبل التعاون بين الجانبين فى هذا الصدد.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد على دعم مصر لمجموعة دول الساحل الخمس والقوة المشتركة الجارى تكوينها فى إطار المجموعة، مشيرا إلى تواصل مصر مع كلية دفاع دول الساحل الخمس من أجل النظر فى تلبية احتياجاتها، كما استفسر وزير الخارجية عن احتياجات سكرتارية المجموعة، وما يمكن أن تقدمه مصر لها للقيام بدورها على أكمل وجه، مشددا على دعم مصر لتوجهات المجموعة وأنشطتها من أجل مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل، ومعربا عن تطلع مصر لاستقبال السكرتير الدائم فى أقرب فرصة ممكنة من أجل استمرار التشاور بين الجانبين.

من جانبه، ثمن السكرتير الدائم الجهود المصرية لدعم مجموعة دول الساحل، مشيرا إلى تطلعه لاستمرار الدعم المصرى فى مجال بناء القدرات ونقل الخبرات، فضلا عن الدعم الفنى والمعلوماتي. كما طالب السكرتير الدائم بتوفير دورات تدريبية متخصصة لقوات مجموعة دول الساحل الخمس خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب، حيث طالب الوزير شكرى بموافاة مصر باحتياجات المجموعة خاصة على ضوء استعداد مصر لتقديم الدعم الفنى والعسكرى اللازم لها. كما تناول السكرتير الدائم موقف الصندوق الائتمانى Trust Fund الخاص بالتجمع ومساهمات الدول الأعضاء والشركاء الإقليميين والدوليين فيه.