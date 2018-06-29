فيديو.. دعم البنك الدولى لقطاع الصحة فى مصر.. ماذا سنفعل به؟

وافق المجلس التنفيذى للبنك الدولى بواشنطن بالإجماع اليوم على دعم خطة مصر لتطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة ٥٣٠ مليون دولار، وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، إن قرار البنك الدولى فى هذا التوقيت المهم يعكس ثقته المطلقة فى الأولوية التى يحتلها هذا القطاع الحيوى لدى القيادة السياسية فى مصر ، واقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التى تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى.