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فيديو.. القبض على 600 متظاهر فى واشنطن احتجاجا على سياسة ترامب للهجرة

الجمعة، 29 يونيو 2018 12:01 م
فيديو.. القبض على 600 متظاهر فى واشنطن احتجاجا على سياسة ترامب للهجرة جانب من المظاهرات فى واشنطن
كتب: محمد محسن أبو النور
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سلطت جريدة الجارديان البريطانية الضوء على واقعة إلقاء القبض على نحو 600 محتج من المتظاهرين الذى اعترضوا على سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بخصوص الهجرة.

وأوضحت الجريدة، أن المتظاهرين جلسوا على أرضية مبنى مجلس الشيوخ لإدانة معاملة العائلات المهاجرة، وتوعدوا بتنظيم المزيد من التجمعات والتظاهرات المماثلة.

وذكرت الجريدة أن الأمن الأمريكى ألقى القبض على ما يقرب من 600 متظاهر، معظمهم من النساء، يوم أمس الخميس بعد أن قاموا بعمل غير عنيف فى قلب مبنى مكتب مجلس الشيوخ الأمريكى فى واشنطن ضد سياسة "عدم التسامح مطلقا" تلك التى سنها دونالد ترامب تجاه المهاجرين.

ونوهت الجريدة إلى أن الاحتجاج الجماهيرى كان أحد المظاهرات العديدة التى اندلعت فى جميع أنحاء البلاد، ما أتاح استكشاف ما يُتوقع أن يكون مظاهرات أكبر بكثير يوم غد السبت الذى دعت إليه الحركات النسائية ومركز عمل الديمقراطية الشعبية.

ولفتت الجريدة إلى أنه من المرجح أن تحصل المسيرات على دعم إضافى نتيجة لإعلان القاضى "أنطونى كنيدى" يوم الأربعاء أنه سيتقاعد من المحكمة العليا فى الولايات المتحدة، ما يمنح ترامب فرصة تعيين آخر، فى أعلى محكمة فى البلاد وهو ما يثير المخاوف من التراجع عن الحماية الليبرالية فى الولايات المتحدة الأمريكية.
 

 
 

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