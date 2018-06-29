غدًا.. فتح جميع حدائق القاهرة العامة والمتميزة مجانًا احتفالا بـ30 يونيو

أعلنت محافظة القاهرة، عن فتح جميع حدائق القاهرة العامة والمتميزة مجانًا، غدًا السبت، بمناسبة احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

ووجه المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بأن يتم رفع حالة الاستعداد بالحدائق وإضافة البرامج الترفيهية والألعاب لإدخال البهجة والسرور على قلوب المواطنين، كما وجه بمراجعة الألعاب الترفيهية حرصًا على سلامة مستخدميها.

من جانبه، قال اللواء محسن المأمون، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة استعدت جيدًا لاحتفالات المواطنين بـ30 يونيو، حيث تم تجهيز الحدائق العامة والمتميزة، على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين، وكذلك رفع حالة الطوارئ بكافة قطاعات الهيئة، والاهتمام بنظافة الشوارع خاصة بالتزامن مع احتفالات المصريين.