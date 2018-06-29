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غادة والى: بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% الأحد ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:31 م
غادة والى: بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% الأحد ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بدء تطبيق الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات اعتبارا من بعد غدا الأحد أول شهر يوليو، وسيزيد الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% من 500 جنيه شهرياً إلى 750 جنيه شهريا كما يزيد المعاش بنسبة 23% لـ 3 ملايين شخص صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15% وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش.

 

كما سيكون الحد الأدنى الحد الأدنى للزيادة المقرره للمعاشات 150 جنيها وحداً أقصى قيمته 625.5 جنيه وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2018 حيث بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 9.5 مليون صاحب معاش.

 

واوضحت غادة والى أن المواعيد الدورية لصرف المعاشات هى اليوم الأول من كل شهر وذلك للمعاشات التى تصرف من منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى التابعين للهيئة العامة للتأمينات وحيث أن يوم الاحد المقبل إجازة رسمية سيكون باستطاعة صاحب المعاش صرف معاشة من ماكينات ATM يوم الاحد، فى حين يتم صرف بعض المعاشات فى اليوم الخامس من كل شهر وذلك للمعاشات التى يتم صرفها من مكاتب هيئة البريد وكذلك صرف معاشات فى اليوم العاشر من كل شهر وذلك للمعاشات المحولة على حسابات جارية لدى البنوك.


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التضامن

غادة والى

زيادة المعاشات




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