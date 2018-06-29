عمومية نقابة الصيادلة توافق على ميزانية عامى 2015 و2016

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، على ميزانية النقابة لعامى 2015، و2016، وذلك عقب عرض الجهاز المركزى للمحاسبات لها، وباجراء التصويت عليها.

ووافقت العمومية أيضا على إلغاء بدل الجلسات لأعضاء المجلس.

جاء ذلك بالتزامن مع اعتراض الدكتور إسلام عبد الفاضل، عضو الجمعية العمومية، على موافقة الجمعية على الميزانيات السابقة، مؤكدا أن العمومية باطلة ومزورة وغير مكتملة النصاب.

وردا على ذلك، أجرى الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، تصويت لإحالة الصيدلى إسلام عبد الفاضل للتحقيق، واخراجه من العمومية.