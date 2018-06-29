video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 12:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب إعلام عين شمس يكرمون اسم الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق

الجمعة، 29 يونيو 2018 11:10 م
طلاب إعلام عين شمس يكرمون اسم الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق جامعة عين شمس
إضافة تعليق

كرّم طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بجامعة عين شمس اسم الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، تقديرًا لمشواره الأدبي الطويل الممتد من الثمانينات، وامتنانًا لمشاركته فى الفيلم التسجيلى " ترانزيت" الذى حصد جائزة الإبداع عن أفلام شعبة التليفزيون بمهرجان الإنتاج الإعلامى للقسم  عام ٢٠١٨.

وجاءت مشاركة العرّاب في الفيلم قبل وفاته بأسبوعين فقط، حيث حضر إلى القاهرة قادمًا من طنطا للتصوير مع الطلاب، واستغرق التصوير معه أربع ساعات اتسم خلالها بالتواضع الشديد والتعاون مع فريق العمل؛ حرصًا منه على خروج الفيلم حسب رؤية وتصور الطلاب لمشروع تخرجهم.


وسلمت د. هبة شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام درع التكريم باسم أسرة فيلم ترانزيت، وتسلمه الفنان أحمد صبري غباشي المسئول عن صفحة "مدونة أحمد خالد توفيق" على موقع فيس بوك، نيابة عن أسرة الكاتب.


يُذكر أن فيلم ترانزيت يدور حول فلسفة الموت من وجهة نظر أربع شخصيات تستعرض تجاربها مع الموت سواء بالاقتراب منه عند التعرض لأزمة صحية أو حادث، أو عند فقدان شخص مقرب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المخرج محمد عادل فى أمريكا لمعاينة أماكن تصوير فيلم "ترانزيت"

الفنانة رانيا شاهين تصل للعالمية بفيلم "ترانزيت" الإيطالى

أحمد عزمى يشارك فى فيلم "ترانزيت"

صوت القاهرة تنتج فيلم "ترانزيت"

فيلم ترانزيت

جامعة عين شمس




لا تفوتك
السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة