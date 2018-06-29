ضبط 6017 هاربا من أحكام وتحصيل 291602 جنيها فى حملة أمنية خلال 24 ساعة بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 7 هاربين من جناية فى قضايا مخدرات وسرقة وسلاح وضبط 2076 هاربا من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى وضبط 368 هاربا من حكم مستأنف 3455 هاربا من أحكام فى غرامة و 111 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 6017 وتحصيل 296602 جنيها غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.