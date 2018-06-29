ضبط محاسب بالتأمينات الإجتماعية بسوهاج لإستيلائه على معاش متوفى من 4 سنوات

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة للوجهة القبلى بسوهاج برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد من ضبط محاسب بمكتب التأمينات الإجتماعية بالمنشأه لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي والاستيلاء علي كارت فيزا خاص بشخص متوفي واستمراره بصرف معاشه بإجمالى 31.342 جنيهاً.

ترجع الواقعة، عقب تلقى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد بقيام موظف بأستغلال موقعه الوظيفي والاستيلاء وصرف معاش شخص متوفى لمدة 4 سنوات.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قام العميد صلاح أبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد والمقدم راشد سالم مفتش الإدارة بفحص الواقعة وتوصلت المعلومات والتحريات لقيام أحمد . ح 34 سنة محاسب بمكتب التأمينات الإجتماعية بالمنشاه ويقيم بنايحة الدويرات دائرة المركز لقيامه بأستغلال موقعه الوظيفي والاستيلاء علي كارت فيزا خاص بشخص متوفي ويدعي سيد . ع واستمراره بصرف المعاش الخاص به خلال الفترة من 1-11-2014 وحتي 6-6-2018 حيث بلغت قيمة المبالغ المالية التي تحصل عليها 31.342 جنيهاً.

تم ضبط المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتعهد برد المبلغ وقيد المحضر برقم 36 أحوال المركز بتاريخه وجاري العرض علي النيابة العامة.