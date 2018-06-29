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الجمعة، 29 يونيو 2018 07:07 م
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صور.. 134 مصابا فلسطينيا بغاز الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة

الجمعة، 29 يونيو 2018 06:09 م
صور.. 134 مصابا فلسطينيا بغاز الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة مصاب فى غزة
وكالات
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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، إن 134 مواطنا أصيبوا بجراح مختلفة واختناق بالغاز جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى، للمتظاهرين على حدود قطاع غزة اليوم الجمعة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، إن من بين الإصابات 43  حولت للمستشفيات ومنها 91  تمت معالجتها ميدانيا ومن بين الإصابات حالة خطيرة شرق رفح.

وبدأ المتظاهرون بالتوافد إلى مخيمات العودة على الحدود الشرفية لقطاع غزة في الجمعة الرابعة عشر من مسيرات العودة تحت عنوان "من غزة إلى الضفة دم واحد ومصير مشرك".

وأشعل المتظاهرون  عشرات الإطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بينما قابلت قوات الاحتلال المتظاهرين شرق خزاعة شرق خان يونس بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين .

وأوضحت وكالة "معا" أن عدد من الشبان تمكنوا من سحب جزاء من السياج الشائك شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان اندلاع عدة حرائق في مستوطنات غلاف غزة حيث اندلع حريق في أحراش كيبوتس"بئيري" شرق البريج وسط قطاع غزة.

جانب من المسيرات
جانب من المسيرات

 

فلسطينيون وسط الدخان
فلسطينيون وسط الدخان

 

مصاب
مصاب

 


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