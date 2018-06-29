صور.. إغلاق مطار بالى الدولى جراء ثوران بركان أجونج مجددا

جاكرتا (أ ف ب)

أغلقت السلطات الأندونيسية، المطار الدولى فى بالى، أكثر الجزر استقطابا للسياح فى الأرخبيل الإندونيسى، وذلك بسبب ثوران بركان أجونج الذى نفث سحابة غبار ورمادا بلغ ارتفاعه ألفَى متر.

ومطار دينباسار وهو الثالث فى إندونيسيا من حيث عدد الركاب أغلق أبوابه أمام جميع الرحلات اعتبارا من الساعة الثالثة (19,00 بتوقيت جرينتش الخميس.

وقال المتحدث باسم المطار إن من المتوقع "وصول سحابة الرماد البركانى إلى المطار صباح الجمعة"، وقبل إغلاق المطار، كان قد تم إلغاء نحو 50 رحلة جوّية فى بالي، ما أثر على أكثر من ثمانية آلاف مسافر، وكان النشاط البركانى قد تسبّب فى نوفمبر المنصرم بفوضى فى وسائل النقل وأثّر على اقتصاد بالى ولا سيما على القطاع السياحى فيها.



أحد المسافرين فى مطار بالى



الانفجار البركانى



تكدس الركاب عقب إلغاء السفر عبر المطار