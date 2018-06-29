video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 06:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. إغلاق مطار بالى الدولى جراء ثوران بركان أجونج مجددا

الجمعة، 29 يونيو 2018 05:00 ص
صور.. إغلاق مطار بالى الدولى جراء ثوران بركان أجونج مجددا إغلاق مطار بالى الدولى
جاكرتا (أ ف ب)
إضافة تعليق

أغلقت السلطات الأندونيسية، المطار الدولى فى بالى، أكثر الجزر استقطابا للسياح فى الأرخبيل الإندونيسى، وذلك بسبب ثوران بركان أجونج الذى نفث سحابة غبار ورمادا بلغ ارتفاعه ألفَى متر.

ومطار دينباسار وهو الثالث فى إندونيسيا من حيث عدد الركاب أغلق أبوابه أمام جميع الرحلات اعتبارا من الساعة الثالثة (19,00 بتوقيت جرينتش الخميس.

وقال المتحدث باسم المطار إن من المتوقع "وصول سحابة الرماد البركانى إلى المطار صباح الجمعة"، وقبل إغلاق المطار، كان قد تم إلغاء نحو 50 رحلة جوّية فى بالي، ما أثر على أكثر من ثمانية آلاف مسافر، وكان النشاط البركانى قد تسبّب فى نوفمبر المنصرم بفوضى فى وسائل النقل وأثّر على اقتصاد بالى ولا سيما على القطاع السياحى فيها.

أحد المسافرين فى مطار بالى
أحد المسافرين فى مطار بالى

 

الانفجار البركانى
الانفجار البركانى

 

تكدس الركاب عقب إلغاء السفر عبر المطار
تكدس الركاب عقب إلغاء السفر عبر المطار

 

ثوران البركان
ثوران البركان

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. بركان "جبل أجونج" فى بالى الإندونيسية يثور مجددا ويقذف حمما ودخانا

ثوران بركان جبل أجونج فى جزيرة بالى بإندونيسيا

مطار بالى الدولى

ثوران بركان أجونج مجددا

بركان اندونيسيا

كارثة طبيعية فى اندونيسيا




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة