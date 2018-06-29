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صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

الجمعة، 29 يونيو 2018 11:33 م
صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار كريستين لاجارد مديرة عام لصندوق النقد الدولي
كتب أحمد يعقوب
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وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى الذى انعقد اليوم الجمعة، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبحث وناقش ووافق على المراجعة التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، ووافق صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 2 مليار دولار وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، مؤكدًا على أن صندوق النقد الدولى أشاد بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية.
 
وقاد فريق وزارة المالية التفاوض مع صندوق النقد الدولى، عن طريق فرق فنية متخصصة بالوزارة، حيث تنفذ الحكومة المصرية إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى تحرير سعر الصرف وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.

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