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صفحة السيرك القومى تتسبب فى ارتباك العرض المجانى الليلة

الجمعة، 29 يونيو 2018 11:44 م
صفحة السيرك القومى تتسبب فى ارتباك العرض المجانى الليلة السيرك القومى
كتبت بسنت جميل
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أحدثت الصفحة الرسمية، للسيرك القومى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "ربكة" بين الجماهير التى حرصت علي مشاهدة العروض الفنية اليوم. 
 
وجاء الارتباك، حينما أعلنت الصفحة أن موعد مشاهدة عروض السيرك بالعجوزة، اليوم تبدأ فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بالمجان بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو، وحضر الجماهير في الميعاد الذى أعلنت عن الصفحة، ولكنهم تفاجئوا بأن العروض الفنية بدأت الساعة السابعة من مساء اليوم وانتهت قبل الساعة التاسعة والنصف مساء.
 
 
وقال عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية، إن عادة عروض السيرك تبدأ فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، أما اليوم له وضع خاص لإنه الدخول بالمجان للجماهير ونظرا للزحام و الاقبال الشديد على مشاهدة العروض بدأت مبكرة.
 
وأكد عادل عبده، أن خطأ صفحة السيرك القومى فى تحديد الميعاد حدث دون قصد بالمرة، مضيفا أن هذا الأمر لن يتكرر بعد.
 
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