video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة أمريكية: رئيس موظفى البيت الأبيض قد يترك منصبه فى ظل خلافات مع ترامب

الجمعة، 29 يونيو 2018 11:04 ص
صحيفة أمريكية: رئيس موظفى البيت الأبيض قد يترك منصبه فى ظل خلافات مع ترامب ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن رئيس موظفى البيت الأبيض جون كيلى قد ينهى عمله فى إدارة ترامب فى وقت قريب بحلول الأسبوع المقبل أو فى وقت لاحق هذا الصيف.

وكان كيلى، الجنرال السابق الذى تولى حقيبة الأمن الداخلى قبل منصبه الحالى، قد تم اختياره قبل عام، واصطدم مع ترامب مرارا بعدما أسند إليه الأخير مسئولية إحلال النظام فى البيت الأبيض فى ظل انقسامات واضطرابات عديدة شهدها العام الأول لترامب فى الحكم.

والآن، وبحسب ما قالت "وول ستريت جورنال"، فإن ترامب يفكر فى اختيار مدير مكتب الإدارة والميزانية حاليا مايك كولفانى أو رئيس موظفى نائب الرئيس مايك بينس، نيك أيرز، ليحل محل كيلى فى الجناح الغربى بالبيت الأبيض.

ووفقا للصحيفة لم يتم تحديد موعد دقيق لرحيل كيلى، إلا أنه قد يخرج من البيت الأبيض الأسبوع المقبل أو بعد مشاركة ترامب فى قمة الناتو فى أوروبا الشهر المقبل.

وكان كيلى قد خلف رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى رينيس بيربيوس فى المنصب قبل نحو عام مع سعى ترامب للحفاظ على النظام داخل البيت الأبيض فى الأشهر الستة الأولى له فى الحكم.

وكان هناك اعتقاد بأن خلفية كيلى العسكرية المنضبطة يمكن أن تحقق هذا النظام، لكن تقارير عديدة على مدار العام الماضى أشارت إلى علاقة متوترة بين الرئيس ورئيس موظفيه، وأشرف كيلى على رحيل عدد من الشخصيات المثيرة للجدل مثل أنتونى سكاموراتشى وأوماروسا مانجولت، وحارس ترامب الشخصى السابق كيث شكيلر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب ترامب يطالب أمريكا الوسطى بوقف الهجرة للولايات المتحدة

نائب ترامب يطالب دول أمريكا الوسطى بوقف طوفان الهجرة إلى الولايات المتحدة

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

دونالد ترامب

البيت الابيض

جون كيلى

رئيس موظفى البيت الابيض




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة