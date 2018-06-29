شرطة "التكنولوجيا" تضبط شابا هدد فتاة عبر الفيس بوك فى بورسعيد

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء على أباظة، مدير مباحث الإدارة، القبض على شاب بالمناخ، بمحافظة بورسعيد، لقيامه بسب وقذف فتاة عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتهديدها.

وكانت تمكنت مأمورية بقيادة العميد عاصم الشريف رئيس المباحث الجنائية، وبرفقته العقيد محمد رمضان رئيس فرع شرق الدلتا، والمقدم دكتور محمود مدين، ضابط المباحث من الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء علي أباظة، مدير مباحث الإدارة، بالتنسيق مع مباحث قسم المناخ، من ضبط " أحمد م ح ش" حاصل علي دبلوم صانيع، مقيم قسم المناخ دائرة بورسعيد، لقيامه بإبتزاز وتهديد " ناهد ال " عن طريق صور وفيديوهات عارية لها عبر صفحتها على موقع "الفيس بوك"، وسبها وقذفها، وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر رقم 2976 جنح قسم شرطة المناخ.