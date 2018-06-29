س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة المتهمين باستهداف كمين المنوات

كتب محمد محسوب

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، للشهود خلال جلسة 24 يوليو المقبل فى محاكمة 6 متهمين فى واقعة استهداف كمين المنوات.

"اليوم السابع" يجيب فى النقاط التالية على كافة الأسئلة المتعلقة بالقضية ويرصد مراحل نظرها:

- متى وقعت أحداث كمين المنوات؟

وقعت أحداث كمين المنوات فى نوفمبر 2015.

- ما وقائع أحداث كمين المنوات؟

ملثمان يستقلان دراجة بخارية هاجما كمينا أعلى كوبرى زويل بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، فى الجيزة، ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة أحمد فتحى حسان، وأمين شرطة مجدى إبراهيم عبدالعظيم، والمجند أحمد خالد حسين، والمجند محمد زارع طه، من قوة مديرية أمن الجيزة، متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية.

- متى تم إلقاء القبض على المتهمين؟

متى تم إلقاء القبض على المتهمين فى 28 ديسمبر 2015.

- أين تم ضبط المتهمين؟

فى البداية تم ضبط اثنين داخل منطقة زراعية بمنطقة البدرشين، وبمجرد شعور المتهمين باقتحام قوات الأمن حاولوا الهروب، كما تم العثور على الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة وتحديد هوية باقى المتهمين.

- ما هى اعترافات الجناة؟

اعترف المتهمون بقيام 5 أشخاص من أفراد الخلية بالتخطيط للعملية عن طريق مراقبة الكمين لمدة شهر، وتحديد ساعة الهجوم لتصفية المجندين وأمناء الشرطة عن طريق إطلاق الأعيرة النارية، ثم الانتقال لقتل أمناء الشرطة المتواجدين فى الكابينة الأمامية، وقام منفذ الحادث بالتسلل لسيارة الشرطة بعدما تأكد من تصفية أفراد الشرطة، وقام بسرقة الأسلحة الآلية.

- كم عدد الجلسات التى عقدت لنظر القضية؟

عقدت 4 جلسات لنظر القضية حتى الآن أولها انعقد فى 29 أبريل 2018 الماضىن وآخرها أمس الخميس.

- ما هو موعد جلسة نظر القضية المقبلة؟

من المقرر أن تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر القضية فى 24 يوليو المقبل.