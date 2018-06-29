video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة المتهمين باستهداف كمين المنوات

الجمعة، 29 يونيو 2018 12:19 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة المتهمين باستهداف كمين المنوات كمين - أرشيفية
كتب محمد محسوب
إضافة تعليق

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، للشهود خلال جلسة 24 يوليو المقبل فى محاكمة 6 متهمين فى واقعة استهداف كمين المنوات.

 

"اليوم السابع" يجيب فى النقاط التالية على كافة الأسئلة المتعلقة بالقضية ويرصد مراحل نظرها:

 

- متى وقعت أحداث كمين المنوات؟

وقعت أحداث كمين المنوات فى نوفمبر 2015.

 

- ما وقائع أحداث كمين المنوات؟

ملثمان يستقلان دراجة بخارية هاجما كمينا أعلى كوبرى زويل بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، فى الجيزة، ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة أحمد فتحى حسان، وأمين شرطة مجدى إبراهيم عبدالعظيم، والمجند أحمد خالد حسين، والمجند محمد زارع طه، من قوة مديرية أمن الجيزة، متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية.

 

- متى تم إلقاء القبض على المتهمين؟

متى تم إلقاء القبض على المتهمين فى 28 ديسمبر 2015.

 

- أين تم ضبط المتهمين؟

فى البداية تم ضبط اثنين داخل منطقة زراعية بمنطقة البدرشين، وبمجرد شعور المتهمين باقتحام قوات الأمن حاولوا الهروب، كما تم العثور على الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة وتحديد هوية باقى المتهمين.

 

- ما هى اعترافات الجناة؟

اعترف المتهمون بقيام 5 أشخاص من أفراد الخلية بالتخطيط للعملية عن طريق مراقبة الكمين لمدة شهر، وتحديد ساعة الهجوم لتصفية المجندين وأمناء الشرطة عن طريق إطلاق الأعيرة النارية، ثم الانتقال لقتل أمناء الشرطة المتواجدين فى الكابينة الأمامية، وقام منفذ الحادث بالتسلل لسيارة الشرطة بعدما تأكد من تصفية أفراد الشرطة، وقام بسرقة الأسلحة الآلية.

 

- كم عدد الجلسات التى عقدت لنظر القضية؟

عقدت 4 جلسات لنظر القضية حتى الآن أولها انعقد فى 29 أبريل 2018 الماضىن وآخرها أمس الخميس.

 

- ما هو موعد جلسة نظر القضية المقبلة؟

من المقرر أن تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر القضية فى 24 يوليو المقبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل رابع جلسات محاكمة المتهمين بالاعتداء على كمين المنوات لـ 24 يوليو

جنايات القاهرة تنظر اليوم رابع جلسات محاكمة المتهمين بضرب كمين المنوات

محكمة جنايات القاهرة

معهد امناء الشرطة

طرة

كمين المنوات

اخبار الحوادث

حوادث مصر اليوم

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة