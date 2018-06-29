سامح عاشور يشكل لجنة لتطوير أتوبيسات نقل المحامين بين المحاكم

كتب محمد السيد

شكل سامح عاشور نقيب المحامين لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة ،لاعداد تصور عاجل لتنفيذ و تحديث وتطوير أسطول أتوبيسات نقل المحامين بين المحاكم بالقاهرة والمحافظات.

يأتى ذلك فى اطار متابعة النقيب العام سامح عاشور للأوضاع المترتبة على زيادة أسعار البنزين ووسائل النقل ومترو الأنفاق، وضمت اللجنة فى عضويتها كلا من عبد الجواد أحمد ومحمد أبو عريضة ومحسن لطفى من أعضاء مجلس النقابة العامة.

ومن جانبه، أكدت اللجنة المشكلة أن النقيب العام سامح عاشور وجه بضرورة مراجعة خطوط سير الأتوبيسات ومواعيد تحركها بما يلبى احتياجات المحامين فى مراعاة مواعيد الجلسات، مضيفة أن النقيب أمهلهم موعد أقصاه النصف الأول من شهر يوليو القادم.