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تونس: ضبط عنصر من داعش كان يخطط لعملية إرهابيّة

الجمعة، 29 يونيو 2018 03:11 م
تونس: ضبط عنصر من داعش كان يخطط لعملية إرهابيّة تنظيم داعش الإرهابى
تونس (أ ش أ)
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تمكنت الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة بـ "القرجانى" فى تونس من إيقاف مسؤول بإحدى المؤسسات العمومية، عمره 31 عاما، ثبت التحاقه سابقا بتنظيم "داعش" الإرهابى بسوريا، وارتباطه وتواصله مع أحد العناصر الناشطة بالتنظيم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه بالتحقيق معه اعترف بتسهيله لعملية سفر من تونس إلى سوريا، حيث رافق خطيبة أحد العناصر الإرهابية ثم عاد إلى تونس، كما اعترف بتنسيقه مع أحد الإرهابيين بسوريا لمساعدة تنظيم "داعش" الإرهابى فى مجال تصنيع الطائرات الخفيفة بدون طيار، حيث تحوّل أواخر عام 2015 إلى بلد آسيوى لتنمية زاده المعرفى فى هذا المجال معترفا باقتنائه لطائرة من هذا النوع (تم حجزها بمقر إقامته) بقصد تنفيذ بعض التجارب بها وإدخال بعض التغييرات عليها.

كما اعترف المتهم بمحاولته إقناع زوجته بمرافقته إلى سوريا والانضمام إلى التنظيم ، إلا أنها رفضت مما اضطره للبقاء فى تونس، معلنا أنّه كان يرغب فى القيام بعملية إرهابية بتونس أو خارجها.وبإحالة المتهم إلى القطب القضائى لمكافحة الإرهاب أصدر قاضى التحقيق المتعهد بطاقة إيداع بالسجن فى شأنه.

 


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