توجيه 5 اتهامات بالقتل لأمريكى أطلق النار داخل مقر صحيفة فى ماريلاند

أنابوليس (رويترز)

وجهت السلطات 5 اتهامات بالقتل لأمريكى من ولاية ماريلاند اليوم الجمعة، بعد يوم من اقتحامه صالة تحرير صحيفة فى مدينة أنابوليس وهو يحمل بندقية وقتله 5 أشخاص فى واحد من أشرس الهجمات على صحفيين فى تاريخ الولايات المتحدة.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به يدعى جارود راموس ويبلغ من العمر 38 عاما وأنه من منطقة لوريل الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا غربى أنابوليس. وقالت صحيفة كابيتال جازيت إنه يواجه خمسة اتهامات بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، ومن المتوقع عقد جلسة لنظر قضيته الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت جرينتش).

وتشير سجلات المحكمة إلى أن راموس كان يكن ضغينة للصحيفة منذ فترة طويلة وأقام دعوى يتهمها فيها بالتشهير فى 2012 بسبب مقال تحدث عن تحرشه بزميلة له فى المرحلة الثانوية.

واتهم راموس بدخول مكتب صحيفة كابيتال جازيت بعد ظهر أمس الخميس، وفتحه النار عبر باب زجاجى بينما اختبأ صحفيون تحت مكاتبهم ووجهوا استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بحسب روايات الشرطة وشهود.

وقال وليام كرامف القائم بأعمال قائد شرطة مقاطعة آن أروندل إن روب هياسن (59 عاما) ووندى وينترز (65 عاما) وريبيكا سميث (34 عاما) وجيرالد فيشمان (61 عاما) وجون مكنامارا لقوا مصرعهم بالرصاص. وكلهم صحفيون باستثناء سميث التى كانت تعمل مندوبة مبيعات.

ونشرت صحيفة كابيتال، وهى جزء من مجموعة جازيت، افتتاحية فى صفحتها الأولى اليوم الجمعة تشمل صور الضحايا تحت عنوان "خمسة قتلى بالرصاص فى كابيتال".

وترك المحررون صفحة المقالات فارغة مع ملحوظة قالوا فيها إنهم عاجزون عن الكلام.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى عاملين فى الصحيفة وهم ينقرون على أجهزة الكمبيوتر المحمولة فى مرأب للسيارات لإصدار عدد اليوم بينما ينتظرون معرفة مصير زملائهم بعد الهجوم.

ووصف فيل ديفيس، وهو صحفى متخصص فى شؤون الجرائم بالصحيفة، كيف كان مختبئا تحت مكتبه مع آخرين عندما توقف المهاجم عن إطلاق النار.

وقال لصحيفة بالتيمور صن إن مكتب الصحيفة بدا مثل "ساحة حرب". وأضاف "لا أعرف لماذا توقف... مهما حاولت أن أصف لك مدى الرعب الذى يمكن أن يتملكك وأنت مختبئ تحت مكتب، لن تدرك إلا وأنت عاجز فى مثل هذا الوضع".