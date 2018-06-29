تخفيض تذاكر الأتوبيس النهرى بالعاصمة 50% غدًا احتفالاً بـ30 يونيو

أعلنت محافظة القاهرة، عن تخفيض رحلات الأتوبيس النهرى بنسبة 50%، غدًا السبت، تزامنًا مع احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة .

ووجه المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، برفع حالة الاستعداد بمراسى الأتوبيس النهرى، ومراجعة الاشتراطات الأمنية وشروط الحماية المدنية، وغلق المرسى حال التزاحم عليه حرصًا على سلامة المواطنين.

من جانبه اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة استعدت جيدًا لاستقبال المواطنين ونقلهم خلال ذكرى الثورة، وكذلك مراجعة كافة شروط الأمان والحماية المدنية وفقًا لتوجيهات المحافظ.