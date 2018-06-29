تحرير 1479 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1479 مخالفة مرورية متنوعة و شملت372 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و61 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و79 مخالفة انتظار خاطئ وحجز9 سيارات و143 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو53 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 46 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 41 رخصة لمخالفة البيئة و 96 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 35رخصة لمخالفة خط السير و51 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و35 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 38 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 41 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 42مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و37 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و42 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 5سيارات متروكة و23 مخالفة ازالة فاميه وتحرير63 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و76 مخالفة مواقف عشوائية و12 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير79 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.