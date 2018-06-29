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الكويت: تقنين الزيارات وتأشيرات الدخول للبنانيين والسوريين والعراقيين والأفغان

الجمعة، 29 يونيو 2018 10:10 ص
الكويت: تقنين الزيارات وتأشيرات الدخول للبنانيين والسوريين والعراقيين والأفغان نازحين سوريين
أ ش أ
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أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالإنابة اللواء طلال معرفى، أنه سيتم تقنين الزيارات وسمات الدخول (التأشيرات) للجنسيات اللبنانية والسورية والعراقية والأفغانية.


ونقلت صحيفة (الأنباء) اليوم الجمعة عن مصدر أمنى - لم تذكر اسمه - قوله إن اللواء طلال معرفى، عقد اجتماعا مطولا ضم مديرى الهجرة فى محافظات الكويت الست، شدد خلاله على ضرورة تقتين منح الزيارات وسمات الدخول إلى اللبنانيين، والسوريين، والعراقيين، والأفغان، ومراجعة معاملات الزيارات لتلك للجنسيات بشكل دقيق جدا، بحيث تمنح الزيارات فى حدود دنيا وللحالات التى يراها المسؤول تستحق الزيارة.

وأضافت أن معرفى أكد - خلال الاجتماع - أن منح الزيارات للجنسيات الأربع، لا يجب أن يتم إلا بعد تدقيق مباشر من مديرى الهجرة فى محافظات الكويت الست، محذرا فى الوقت ذاته من أن أى تجاوز للتعليمات، سيتم بمقتضاه إحالة مرتكبه إلى التحقيق.

وأشارت إلى أن اللواء طلال معرفى دعا مديرى الهجرة إلى مراجعة الزيارات التى صدرت بالفعل فى الآونة الأخيرة، ولم يصدر بشأنها اعتماد رسمى، خاصة بالنسبة للجنسيات الأربع، مع عدم تمرير أى معاملة لا يراها المسؤول تستحق، حتى وإن حصلت على موافقة مسبقة.

ولفتت إلى أن اللواء معرفى، جدد التأكيد على ما سبق ذكره بشأن عدم السماح بتجديد زيارات السوريين، وعدم جواز تحويل الزيارات بأنواعها إلى إقامة، وعدم منح فترة إضافية لمن حصلوا على إشعارات مغادرة، مشددا أن الكويت تسمح للزيارات ليس بهدف الإقامة الدائمة حسبما حدث فى الفترة الماضية، واستغلال الزيارات فى الوصول إلى البلاد دون الخروج منها، والبحث عن (واسطة) للبقاء فى البلاد بالتمديد وتحويل الزيارات إلى إقامات عمل وإقامات التحاق بعائل.


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