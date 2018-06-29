video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 10:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القضاء الأعلى يرسل ترشيحات رؤساء محاكم الاستئناف لرئيس الجمهورية

الجمعة، 29 يونيو 2018 09:37 ص
القضاء الأعلى يرسل ترشيحات رؤساء محاكم الاستئناف لرئيس الجمهورية دار القضاء العالى
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق

كشفت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع"، أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، أرسل للرئيس عبد الفتاح السيسى ترشيحات رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية الجدد، والذين من المقرر أن يتولوا مهام مناصبهم بدءاً من أول يوليو المقبل، نظراً لتقاعد الرؤساء الحاليين،  تمهيداً لصدور قرار جمهورى بأسمائهم.

وأكدت المصادر، إن مجلس القضاء الأعلى اختار 8 رؤساء لمحاكم استئناف القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبنى سويف، وأسيوط وقنا، وفق مبدأ الأقدمية المطلقة المعمول به فى تولى القيادات القضائية وتولى مناصب رؤساء المحاكم، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يصدر القرار الجمهورى برؤساء الاستئناف الجدد خلال الساعات المقبلة.

يذكر أنه فى 30 يونيو من كل عام يشهد القضاء حركة تغييرات على مستوى القيادات القضائية، لبلوغ من يشغلون هذه المناصب السن القانونية للتقاعد.

ويستمر المستشار مجدى أبو العلا فى رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى فى العام القضائى الجديد لعدم بلوغه السبعين عاماً، بينما يأتى أبرز من سيغادرون مناصبهم بسبب التقاعد المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى بدءا من أول يوليو

محكمة النقض

محكمة الاستئناف

مجلس القضاء الأعلى

الرئيس السيسى

القيادات القضائية




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة