القضاء الأعلى يرسل ترشيحات رؤساء محاكم الاستئناف لرئيس الجمهورية

كتبت هدى أبو بكر

كشفت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع"، أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، أرسل للرئيس عبد الفتاح السيسى ترشيحات رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية الجدد، والذين من المقرر أن يتولوا مهام مناصبهم بدءاً من أول يوليو المقبل، نظراً لتقاعد الرؤساء الحاليين، تمهيداً لصدور قرار جمهورى بأسمائهم.

وأكدت المصادر، إن مجلس القضاء الأعلى اختار 8 رؤساء لمحاكم استئناف القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبنى سويف، وأسيوط وقنا، وفق مبدأ الأقدمية المطلقة المعمول به فى تولى القيادات القضائية وتولى مناصب رؤساء المحاكم، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يصدر القرار الجمهورى برؤساء الاستئناف الجدد خلال الساعات المقبلة.

يذكر أنه فى 30 يونيو من كل عام يشهد القضاء حركة تغييرات على مستوى القيادات القضائية، لبلوغ من يشغلون هذه المناصب السن القانونية للتقاعد.

ويستمر المستشار مجدى أبو العلا فى رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى فى العام القضائى الجديد لعدم بلوغه السبعين عاماً، بينما يأتى أبرز من سيغادرون مناصبهم بسبب التقاعد المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى.