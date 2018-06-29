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القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة سرقة 44 ألف جنيه بالإكراه فى المنوفية

الجمعة، 29 يونيو 2018 03:37 م
القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة سرقة 44 ألف جنيه بالإكراه فى المنوفية المتهمين
المنوفيه - محمود شاكر
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تمكنت مديرية أمن المنوفية، من القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة سرقة 44 ألف جنيه بالإكراه بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتبلغ مركز أشمون من كل من " ر ع ي" 31 سنة، وشقيقه " م" 32 سنة، ونجل عمهما " م س ي " 26 سنة، أصحاب مزرعة دواجن ومقيمين بقرية سبك الأحد دائرة المركز، بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين بالتعدى على الأول وتهديده حال تواجده بمزرعة دواجن خاصتهم بذات الناحية، والاستيلاء على مبلغ 44 ألف جنيه. 
 
على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز، وبتتبع خط سير المتهمين، تم تحديد مكان اختبائهم بإحدى العشش بمنطقة الزراعات المجاورة لمركز شبين القناطر القليوبية.
 
 وتمكنت القوات، من ضبط المتهمين، وهم " م س م " 23 سنه، فطاطرى ومقيم بشبين القناطر، و"ا عن ف " 37 سنة، محصل بهيئة النقل العام، و"ا ع س" 28 سنة، ومقيمان بقرية سبك الاحد دائرة المركز .
 
وتم ضبط بحوزة الأول طبنجه محدث صوت، وبحوزة الثالث على بندقية خرطوش عيار 12 مم، كما تم ضبط المتهمين وبحوزتهم المبلغ المالى بالكامل، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، وتم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
 
 
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