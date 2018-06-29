الفرنسية: إسرائيل تصرف مساعدات إلى نازحين سوريين بمنطقة الجولان

القدس (أ ف ب)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى الجمعة، صرف إعانات إلى نازحين سوريين فروا من المعارك فى محافظة درعا ولجأوا إلى منطقة سورية قريبة من هضبة الجولان التى تحتلها.

ولم يوضح الجيش كيف تم ايصال هذه الإعانات إلى الأراضى السورية لكنه قال فى بيان انه تم خلال الليل إرسال أطنان من المواد الغذائية لا سيما طعام الأطفال والملابس وأدوية إلى النازحين الذين أقاموا فى مخيم مرتجل.

تحتل إسرائيل هضبة الجولان السورية منذ 1967 وهى فى حالة عداء مع سوريا.

وفر المدنيون من محافظة درعا حيث يخوض الجيش السورى منذ يومين هجومين لاستعادة مناطق تسيطر عليها فصائل معارضة. وتقع درعا جنوب سوريا بالقرب من الجولان وعلى الحدود مع الأردن.

وقالت الأمم المتحدة أن آلاف المدنيين فروا من المعارك وأن بعضهم أقام فى نقاط تجمع مرتجلة فى محافظة القنيطرة فى القسم الذى تسيطر عليه سوريا من الجولان.

وأكد الجيش الإسرائيلى أن "عشرات الآلاف من المدنيين السوريين الفارين من المعارك يعيشون فى ظروف بائسة فى مخيمات قريبة من الحدود مع إسرائيل. لقد قدمنا مساعدة إنسانية إلى هذه المخيمات الموجودة فى الجولان السورى مع مواصلة التزام سياسة عدم التدخل فى النزاع السورى".

مع ذلك، نفذت إسرائيل عدة ضربات فى سوريا قالت إنها استهدفت أسلحة لحزب الله اللبنانى الذى يقاتل الى جانب القوات السورية.

وقال الجيش الإسرائيلى إن أكثر من 10 آلاف مدنى سورى عولجوا فى مستشفيات إسرائيلية منذ 2013.

وقال بيان للجيش إنه "يتابع من كثب التطورات فى جنوب سوريا وهو مستعد لمختلف السيناريوهات. لن نسمح للسوريين بالدخول إلى إسرائيل وسنواصل صون مصالحنا الأمنية".