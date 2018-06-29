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الشرطة العراقية: اعتقال 6 إرهابيين وتفكيك عبوة ناسفة بمحافظة ديالى

الجمعة، 29 يونيو 2018 12:28 م
الشرطة العراقية: اعتقال 6 إرهابيين وتفكيك عبوة ناسفة بمحافظة ديالى القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال 6 إرهابيين، وتفكيك عبوة ناسفة فى مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المتحدث باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطيه - لقناة (السومرية) - إن قوات الشرطة اعتقلت ستة إرهابيين مطلوبين للقضاء، فى مناطق متفرقة من ديالى، مضيفا أن القوات نجحت فى تفكيك عبوة ناسفة موضوعة أسفل سيارة فى الأحياء الغربية لمدينة ب‍عقوبة دون أى إصابات، وكانت الأجهزة الأمنية فى ديالى اعتقلت العشرات من المطلوبين للقضاء خلال الأشهر الماضية فى مناطق متفرقة من المحافظة.

 

 

 


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