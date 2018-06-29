السيستانى: على زعماء العراق التركيز على مكافحة الإرهاب وليس نتائج الانتخابات

بغداد (رويترز)

قال المرجع الأعلى للشيعة فى العراق آية الله على السيستانى، فى خطبة الجمعة، التى ألقاها عبر أحد ممثليه إن على زعماء العراق التركيز على دحر تنظيم داعش الإرهابى لا على نتيجة الانتخابات البرلمانية.

وقال ممثل السيستانى فى الخطبة التى تلاها فى مدينة كربلاء "ليس من الصحيح التغاضى عن ذلك والانشغال بنتائج الانتخابات وعقد التحالفات والصراع على المناصب والمواقع، بل القيام بمتطلبات القضاء على الإرهابيين وتوفير الحماية والأمن للمواطنين فى مختلف المناطق والمحافظات".