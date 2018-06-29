الزراعة: انتخاب مصر عضوا بمجموعة عمل الموارد الوراثية الحيوانية بـ"الفاو"

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن انتخاب مصر عضوا بمجموعة العمل الخاصة بالموارد الوراثية الحيوانية بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، ممثلا عن دول الشرق الأدنى.

وذكرت وزارة الزراعة - فى بيان - أنه تم رسميا انتخاب الدكتور علاء الطحان مدير معهد بحوث الإنتاج الحيوانى، عضوا فى هذه المجموعة، لافتة إلى أن ذلك يأتى تقديرا للدور المصرى المتميز، والرائد فى مجال تنمية الموارد الوراثية الحيوانية فى المنطقة.

وأوضح البيان أن التحسين الوراثى يمثل مكونا ضروريا فى إدارة الموارد الوراثية الحيوانية، حيث يساهم بشكل كبير فى تحقيق الأمن الغذائى والتنمية الريفية.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك أمر من شأنه دعم خطط التنمية فى هذا المجال فى مصر خلال الفترة المقبلة، ونجاحها فى برامج التنمية المستدامة لسلالاتها.