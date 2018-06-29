الرئاسة الروسية: انضمام مقدونيا إلى الناتو قرار سيادى

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شددت الرئاسة الروسية "الكرملين" على أن انضمام مقدونيا المحتمل لحلف شمال الأطلسى (الناتو) هو قرار سيادى.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم (الكرملين) قوله لصحفيين، إن انضمام مقدونيا المحتمل للناتو هو شأن داخلى، مضيفا: "نحن نقدر ونثمن علاقاتنا الطيبة مع مقدونيا ومهتمون بتنميتها، لكننا نشعربالقلق إزاء الجهود الرامية لاقتراب البنية التحتية للناتو بوجه عام إلى حدودنا".

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، ينس ستولتنبرج، فى وقت سابق، إن مقدونيا قد لا تنضم للناتو لحين تسوية النزاع مع اليونان بشأن اسم الجمهورية المقدونية.