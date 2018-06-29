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الجمعة، 29 يونيو 2018 02:36 م
خالد صلاح
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الداخلية تضبط 160 قطعة سلاح غير مرخص فى مداهمات أمنية

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:16 م
الداخلية تضبط 160 قطعة سلاح غير مرخص فى مداهمات أمنية أسلحة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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في حملة أمنية مكبرة إستهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ينجح فى ضبط 153متهم وبحوزتهم 160 قطعة سلاح ناري.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

 


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