الخارجية الأمريكية: بومبيو يلتقى وزير الطاقة السعودى فى واشنطن

واشنطن أ ش أ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، إن وزير الخارجية مايك بومبيو التقى فى واشنطن وزير الطاقة والصناعة والموارد المعدنية السعودى خالد الفالح.

وأضافت ناورت - حسبما أورد راديو (سوا) الأمريكى، اليوم الجمعة - "إن الجانبين ناقشا أمن الطاقة وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك".

وكانت الدول الأعضاء فى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) قد اتفقت مؤخرا على زيادة متواضعة فى إنتاج النفط اعتبارا من يوليو بعد أن أقنعت السعودية، أكبر منتج فى المنظمة، منافستها إيران بالتعاون وسط دعوات من مستهلكين كبار للمساعدة فى خفض أسعار الخام وتجنب حدوث نقص فى المعروض.

ودعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "أوبك" إلى زيادة إنتاج النفط، بعد أن وجه لها انتقادات على خلفية ارتفاع أسعاره على الرغم من وفرته فى الأسواق العالمية.