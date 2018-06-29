الجيش السورى يسيطر على طريق بين شرق درعا وغربها

رويترز

قال تلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية اليوم الجمعة، إن الجيش السورى سيطر على تل يطل على الطريق الواصل بين شرق وغرب محافظة درعا، حيث يشن هجوما كبيرا على مقاتلى المعارضة.