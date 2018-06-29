الجيش السورى يسيطر على طريق بين شرق درعا وغربها

قال تلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية اليوم الجمعة، إن الجيش السورى سيطر على تل يطل على الطريق الواصل بين شرق وغرب محافظة درعا، حيث يشن هجوما كبيرا على مقاتلى المعارضة.
وجاء فى نبأ أذاعه التلفزيون "الجيش السورى يسيطر على تل الزميطية غرب مدينة درعا والمشرف على الطريق الحربى الواصل بين ريف درعا الشرقى والشمالي الشرقى وريف درعا الغربى والشمالى الغربى".
ويعني الاستيلاء على التل أن مقاتلى المعارضة ربما لن يعود بمقدورهم استخدام هذا الطريق بأمان، ويمتد هذا الطريق إلى جنوبى مدينة درعا فى منطقة تضيق فيها الأراضى التى تسيطر عليها المعارضة إلى مجرد شريط رفيع على الحدود مع الأردن.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة