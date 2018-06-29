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التعليم تعلن تعديل نموذج الإجابة الخاص بمادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:32 م
التعليم تعلن تعديل نموذج الإجابة الخاص بمادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعديل نموذج الإجابة الخاص بمادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة والذى أدى فيها الطلاب امتحانات الثانوية العامة أمس الخميس حيث شملت التعديلات سؤالين فى النماذج الأربعة .

 

وتضمنت التعديلات السؤال رقم 21 بالنموذج " أ" و31 بالنموذج رقم"ب" و3 بالنموذج رقم "ج" و30 بنموذج الامتحان رقم "د"، وهو أحد أسئلة اختر الإجابة عن "أ" أو "ب" ففيما يخص الجزئية "أ" من السؤال تستحق الإجابة الموجودة بنموذج الإجابة أو إجابة بديلة.

 

وفى السؤال رقم 29 بالنموذج رقم "أ" و11 بنموذج الامتحان رقم "ب"، و38 بالنموذج رقم "ج" و2 بالنموذج رقم"د" تستحق أى طريقة آخر ى صحيحة للتميز بين فوسفات الفضة وبوديد الفضة، كما شملت التعديلات السؤال رقم 4 بالنموذج رقم" أ"، و23 فى النموذج رقم"ب" و31 فى النموذج رقم"ج" و13 فى النموذج رقم "د" التعرف على أحد الشقين للملح يستحق نصف درجة كتابة الاسم الكيميائى للملح أو صيغته الكيميائية تستحق درجة السؤال.

 

وأكدت الوزارة أنه يقوم مشرف التقدير فى الكنترول بكل قطاع بإعلام مقدرى الدرجات لسرعة تطبيق تلك التعديلات على عملية التصحيح فى تقدير العينة العشوائية وذلك لتوخى العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

 
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.
 
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
 
 
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