الاتحاد الأوروبى يعتزم إقامة مراكز معالجة فى الدول الأفريقية للحد من المهاجرين

كتب: هانى محمد

كشف الاتحاد الأوروبى النقاب عن خطط جديد لمواجهة تدفق المهاجرين من أفريقيا، حيث أعلن عن خططه لإنشاء مراكز معالجة فى الدول الأفريقية لمحاولة وقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.

وأشاد سيباستيان كورتز، المستشار النمساوى المحسوب على اليمين المتطرف، بالتغيير باعتباره انتصارا للحكومات المعادية للمهاجرين الذين يلومون نظام اللجوء الليبرالى فى الاتحاد الأوروبى لمحاولة وقف تدفق المهاجرين.

وقال قبل القمة التى انعقدت منذ أسبوع، "يبدو وكأننا سندير تحولا فى سياسة الهجرة، هذا مهم لأننا طلبنا إجراء تغيير منهجى لسنوات، وكان منها تخفيض عدد الأشخاص القادمين إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، ومؤكد أن الاتحاد الأوروبى قادر على ذلك الآن".