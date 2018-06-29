video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يتوصل لاتفاق هجرة بعد محادثات شاقة وسط خلافات شاقة

الجمعة، 29 يونيو 2018 01:14 م
الاتحاد الأوروبى يتوصل لاتفاق هجرة بعد محادثات شاقة وسط خلافات شاقة الاتحاد الأوروبى
بروكسل (رويترز)
إضافة تعليق

توصل زعماء الاتحاد الأوروبى لاتفاق بشأن الهجرة فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بعد محادثات مكثفة ومطولة، لكن التعهدات بتعزيز الحدود شابها الغموض بينما أقرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن الخلافات ما زالت قائمة.

وبعد محادثات عاصفة على مدى 9 ساعات، اتفق زعماء الاتحاد على المشاركة فى استقبال المهاجرين على أساس تطوعى وإنشاء مراكز داخل دوله للتعامل مع طلبات اللجوء.

واتفقوا على التشارك فى المسؤولية عن المهاجرين الذين يجرى إنقاذهم من البحر، وهو مطلب أساسى لرئيس الوزراء الإيطالى الجديد جوزيبى كونتى الذى قال "لم تعد إيطاليا بمفردها".

وفى وقت سابق رفض كونتى، الذى تضم حكومته حركة 5-نجوم المناهضة للهجرة وحزب الرابطة المنتمى لليمين المتطرف، الموافقة على نص للقمة بشأن الأمن والتجارة إلى أن يتعهد بقية الزعماء بمساعدة إيطاليا فى التعامل مع المهاجرين الوافدين عبر البحر.

ويظهر اجتماع بروكسل أن أزمة الهجرة التى واجهتها أوروبا فى عام 2015 ما زالت تلاحق الاتحاد برغم الانخفاض الحاد فى عدد الوافدين الفارين من النزاعات والأزمات الاقتصادية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وعقدت القمة فى أجواء توتر سياسى حيث تواجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضغوطا شديدة فى الداخل لاتخاذ موقف أشد بشأن الهجرة.

وحاولت ميركل التى تحدثت للصحفيين فى الخامسة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش) إضفاء طابع إيجابى على نتيجة القمة وقالت إنها بادرة جيدة تظهر قدرة القادة على الاتفاق بشأن نص مشترك يتعلق بقضية الهجرة.

لكنها أقرت أيضا بأن التكتل ما زال أمامه "عمل كثير لتجاوز الخلاف فى الرأى".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن بوست: ترامب يقترح على ماكرون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى

الاتحاد الأوروبى يرحب بتوسيع صلاحيات منظمة حظر انتشار السلاح الكيمياوى

الاتحاد الأوروبى يتعهد بالتصدى للأسلحة الكيماوية ومكافحة التجسس

الاتحاد الاوروبى

اخبار الاتحاد الاوروبى

ايطاليا

اخبار ايطاليا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة