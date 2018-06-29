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أسعار العملات اليوم الجمعة 29-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الجمعة، 29 يونيو 2018 01:48 م
أسعار العملات اليوم الجمعة 29-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية عملات -صورة أرشيفة
كتب إسلام سعيد
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شهدت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 29-6-2018، استقرارا قياسا على ختام تعاملات أمس الخميس، بعد تحرك طفيف فى أسعار الدينار الكويتى، فيما واصلت أسعار اليورو الأوروبى والجنيه الإسترلينى الاستقرار.

وحرصاً من "اليوم السابع" على متابعة أسعار العملات وما يطرأ عليها من تغيرات أمام الجنيه المصرى، ننشر أسعار أهم العملات العربية والأجنبية فى عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، خاصة سعر الدولار، نظراً لأنه من أهم العملات النقدية على المستوى الدولى، ومن أكثرها تغيراً.

الدولار فى مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة، على ختام سعر تعاملات أمس، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، وجائت أسعاره كالتالى..

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.49 جنيه للشراء، و20.73 جنيه للبيع.

 

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر الجنيه الإسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 23.23 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم على ختام تعاملات أمس عند 58.79 للشراء، و59.15 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغاً 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.


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