video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 05:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"وستنجهاوس" تتطلع إلى صفقات مع السعودية والهند مع قرب انتهاء أزمة إفلاس

الخميس، 28 يونيو 2018 03:09 م
"وستنجهاوس" تتطلع إلى صفقات مع السعودية والهند مع قرب انتهاء أزمة إفلاس صورة ارشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قال خوسيه جوتيريز الرئيس التنفيذى لشركة "وستنجهاوس "الأمريكية للطاقة النووية، إنه من المتوقع أن تنهض الشركة من عثرة الإفلاس برأسمال كاف فى الأسابيع المقبلة، وإنها تستهدف بيع مفاعلات نووية جديدة إلى السعودية والهند.

واتفقت شركة بروكفيلد لإدارة الأصول الكندية في يناير على شراء وستنجهاوس من شركة توشيبا مقابل 4.6 مليار دولار بعدما دفعت زيادة التكاليف في مفاعلات نووية بالولايات المتحدة الشركة الرائدة في مجال الطاقة النووية إلى إشهار إفلاسها في مارس آذار 2017.

وقال جوتيريز إن صفقة بروكفيلد ستُغلق فور الحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية بالطاقة النووية في الولايات المتحدة وبريطانيا ولجنة الاستثمار الأجنبي الأمريكية.

وقال لرويترز في معرض بباريس "نحن واثقون من أننا سنحصل على تلك الموافقات في الأسابيع القليلة القادمة، لا نتوقع أي عقبات".

ومع إتمام الصفقة، ستخرج وستنجهاوس رسميا من مرحلة الإفلاس وستعمل بروكفيلد على إعادة رسملة الشركة.

وتأمل وستنجهاوس في زيادة مبيعاتها مع بدء تشغيل أول مفاعل (إيه.بي 1000) في الصين هذا العام من إجمالي أربعة مفاعلات تأخر بدء تشغيلها كثيرا.

وتحصل وستنجهاوس على 85 في المئة من إيراداتها من الوقود والخدمات بينما تحصل على نحو 15 بالمئة فقط من بناء المفاعلات الجديدة.

ولا تزال وستنجهاوس أيضا بانتظار قرار السعودية بوضع قائمة قصيرة تضم شركتين أو ثلاث قدمت عروضا لبناء مفاعلين نوويين جديدين.

وتتنافس وستنجهاوس في هذا الصدد مع شركات حكومية من روسيا وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية.

وقال جوتيريز "أمر واقع أن الأربعة المتقدمين بعروض هم دول ونحن شركة خاصة" مضيفا أنه واثق من أن وستنجهاوس ستكون على القائمة القصيرة.

وكان من المقرر أن تتخذ السلطات السعودية قرارها بهذا الشأن في مارس. وفور الانتهاء من القائمة القصيرة، فإن الجهات المتقدمة بالعروض ستبحث نماذج العمل والتمويل وهي عملية ستستغرق مالا يقل عن عام آخر حتى تختار السعودية الجهة الفائزة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيران : زيادة إنتاج نفط أوبك وحلفائها 500 ألف برميل يوميا

السعودية

نفط

اسعار النفط

اخبار الاقتصاد

خالد الفاح




لا تفوتك
اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

توقيع بروتوكول بين صندوق تحيا مصر ومحافظة القليوبية لتنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة ببنها..تأسيس شركة قابضة لإقامة وحدات الطعام بـ120 منطقة بالمحافظات.. والمحافظ: سنبدأ المشروع فورا والانتهاء خلال شهرين

توقيع بروتوكول بين صندوق تحيا مصر ومحافظة القليوبية لتنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة ببنها..تأسيس شركة قابضة لإقامة وحدات الطعام بـ120 منطقة بالمحافظات.. والمحافظ: سنبدأ المشروع فورا والانتهاء خلال شهرين

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة