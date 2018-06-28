وزير المالية: ملتزمون بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالتنسيق مع الوزارات المعنية

كتب: أحمد يعقوب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى القريب العاجل جدا، حيث انتهت الوزارة باعتبارها مقرر اللجنة الوزارية المعنية بالبرنامج من جميع الإجراءات الخاصة ببدء التنفيذ، والذى كان من المفترض أن يبدأ الشهر الحالى.

وقال وزير المالية، فى بيان له، إن وزارة المالية تنسق حاليا مع جميع الوزارات المعنية بالبرنامج لاختيار أنسب توقيت لبدء الطرح، خاصة أنه لم يتبقى سوى أيام قليلة على نهاية الشهر الحالى لا تكفى لتنفيذ خطط الطرح التى نأمل أن تكون دعامة قوية لنشاط سوق المال المصرى، وتجذب أنظار المجتمع الاستثمارى فى الداخل والخارج لفرص الاستثمار التى يذخر بها الاقتصاد المصرى.

وشدد الوزير على عدم صحة ما نشر فى المواقع الإخبارية من تقارير تتحدث عن أن عملية الطرح ليست فى القريب العاجل.

يذكر أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف طرح حصص من رؤوس أموال عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية، من أجل توسيع قاعدة الملكية وضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاع لتمويل خطط الإصلاح والتطوير.